Rize işi araç kurtarma

Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize merkeze bağlı Uzunköy köyünde çay toplamak için köyüne gelen Mustafa T., 53 AZ 987 plakalı kamyonetini yolun hemen kenarına park etti. Sürücüsü içerisinde bulunmayan park halindeki kamyonet bir süre sonra bulunduğu yerden aşağıya doğru kaymaya başladı. Sürücüsünün altına koyduğu taşa rağmen duramayarak hızla kayan araç yan tarafta bulunan çay bahçesine düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada vatandaşlar, kamyonette kimsenin olmadığı ve park halindeyken kaydığını öğrenmesi üzerine derin bir nefes aldı.

Aracın tarladan çıkartılması için çağırılan vinç operatörü arazi şartlarının aracı kurtarmaya elverişli olmadığını dile getirince, yaklaşık 20 kişilik grup aracı çay bahçesinden çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Vatandaşların bu gayreti ise bir başka köy sakini Muhammet Kan tarafından saniye saniye kaydedildi.