Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 13:03

Rize işi araç kurtarma

Rize merkeze bağlı Uzunköy köyünde meydana gelen olayda park halinde olan bir kamyonet çaylığa, çaylıktan çıkartmak ise köylüye düştü.

Rize işi araç kurtarma

10 Temmuz 2018 13:03


Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize merkeze bağlı Uzunköy köyünde çay toplamak için köyüne gelen Mustafa T., 53 AZ 987 plakalı kamyonetini yolun hemen kenarına park etti. Sürücüsü içerisinde bulunmayan park halindeki kamyonet bir süre sonra bulunduğu yerden aşağıya doğru kaymaya başladı. Sürücüsünün altına koyduğu taşa rağmen duramayarak hızla kayan araç yan tarafta bulunan çay bahçesine düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada vatandaşlar, kamyonette kimsenin olmadığı ve park halindeyken kaydığını öğrenmesi üzerine derin bir nefes aldı.


Aracın tarladan çıkartılması için çağırılan vinç operatörü arazi şartlarının aracı kurtarmaya elverişli olmadığını dile getirince, yaklaşık 20 kişilik grup aracı çay bahçesinden çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Vatandaşların bu gayreti ise bir başka köy sakini Muhammet Kan tarafından saniye saniye kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç