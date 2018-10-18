“Rize Projeleri Sergisi” açıldı

Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin işbirliği ile düzenlenen “Rize Projeleri Sergisi” RTEÜ kongre salonunda açıldı.

Sergi açılışına katılan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, “Rize'ye ait üretilecek fikir projeleri çalışmaları, Rize Belediyesi ve paydaş kurumlar tarafından yapımına başlanılan projelerin maket çalışmalarını ve görsellerini bugün burada sergilemeye başladık. Yaptığımız bütün çalışmalar ve projeler kentimizin marka şehir olması noktasında önem arz etmektedir” dedi.

Ortak yapılan çalışmalarda daha büyük başarılar elde edildiğini belirten Başkan Kasap, konuşmasında Belediyemizin yapımını tamamlamak üzere olduğu mega projeleri anlattı.

Konuşmaların ardından Rize Belediye Başkanı Kasap'ın, Rize Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman ve katılımcılarla birlikte kestiği kurdelenin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar sergi salonunu gezerek yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı.