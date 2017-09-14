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14 Eylül 2017 09:58

Rize Ticaret Borsası, bu yıl 8.’si düzenlenen YÖREX Fuarı’nda Rize’nin tanıtımını gerçekleştiriyor

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) Rize, İstanbul, Aydın Ticaret Borsalarının ortak standında yöresel ürünler sergileniyor.

Rize Ticaret Borsası, bu yıl 8.’si düzenlenen YÖREX Fuarı’nda Rize’nin tanıtımını gerçekleştiriyor

14 Eylül 2017 09:58

Fuar 17 Eylül tarihine kadar devam edecek.


Yörex Fuarı hakkında açıklamalarda bulunan Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan “Türkiye tarımsal üretim bakımından bereketli bir ülkedir. Ülkemizin her bölgesinde oranının iklimine uygun çok değerli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bundan dolayı ülkemiz dünyada tarım ürünleri bakımından kendi kendine yetebilen ender ülkelerden biridir. Tüm bu tarım ürünleri çeşitliliğini tarımın başkenti Antalya’da Yörex Fuarı’nda bir arada tanıtılması ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Özellikle ülkemize özgü patenti alınmış coğrafi ürünlerde bu fuarlar sayesinde artış görülmektedir. Bizde Rize Ticaret Borsası olarak Rize Çayı ve Rize Kavurması’nda coğrafi işaret alabilmek için çalışmalar başlattık, bu yılın sonunda inşallah patenti almayı planlıyoruz. Her sene katılmaya çalıştığımız Yörex Fuarı’nı organize eden Antalya Ticaret Borsası yönetim kuruluna ve personeline teşekkür ediyor, fuarın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bu sene herkesi Yörex Fuarı’na davet ediyorum. Özellikle eşsiz Rizemizin bir çayını içmeden fuardan ayrılmayın” ifadelerini kullandı.


Fuarda Borsa Başkanı Erdoğan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Burdur Valisi Şerif Yılmaz’a hediye takdiminde bulundu.




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