Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yayla yollarında yapılan çalışmaları inceledi

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Fındıklı Çağlayan Vadisi'nden Marsis Dağı eteklerinde yer alan Çatak ve Çamlık Yaylalarına giden yayla yollarında İl Özel İdaresince yürütülen çalışmaları yerinde incelendi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İncelemeleri esnasında yayla sakinleri ile de sohbet edip, taleplerini dinleyen Vali Bektaş, Marsis zirvesinin etkileyici bir doğal görseli sergilediğine vurgu yaparak “Malumunuz Kaçkarlar bir dizi sıradağların zirvesinden oluşuyor. Başı dumanlı, eşsiz doğa güzelliklere sahip Marsis Dağı'nın hemen batısında Altıparmaklar, Kaçkar zirve, Verçenik sıralanıyor. Bölgede yaptığımız çalışmalarla bu eşsiz coğrafyanın turizm gündemine girmesini ve turistlerin buralara kolay ulaşımını sağlamayı ayrıca Artvin-Yusufeli-Fındıklı hattına işlerliğini arttırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Vali Bektaş, ayrıca Fındıklı Çağlayan Vadisi'nden Marsis Dağı'na kadar uzanan yayla yollarında ihalesi yapılmamış pek bir işin kalmadığını, gerçekleştirilen incelemelerle mevcut yolda yapılan çalışmaları ve yayla sakinlerinin yeni taleplerinin yerinde değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

"Kaçkarlar da sürprizlere açık olmalısınız"

Kaçkarlar'da hava şartlarının her an değişebileceğini belirten Vali Bektaş, “İncelemelerimize başladığımız anda hava açık ve güneşli idi. Şuan ise her taraf sis ile kaplandı. Bu yükseklikte hava şartları her an size bir sürpriz yapabilir. İşte bu durum Kaçkarlara farklı bir anlam ve zenginlik katıyor” şeklinde konuştu.

"Yeşil Yol konsept bir proje"

Yeşil Yol projesinin temel amacının dikkatleri yüksek kotlardaki doğal güzelliklere çekmek olduğunu, bu yönüyle konsept bir proje olduğunu belirten Vali Bektaş, “Yeşil Yolun ve Yeşil Yola bağlanan dikey bağlantı yollarının tamamlanması ile buralara ulaşan turist sayısı her geçen gün artacaktır” dedi.

Vali Bektaş'a incelemeleri esnasında Fındıklı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ümit Hüseyin Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut ve diğer yetkililer eşlik etti.