Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 10:26

Rize, Yeni Zellanda’nın dik yolları ile meşhur Dunedin şehrine rakip oldu

Rize, Yeni Zellanda’nın dik yolları ile meşhur Dunedin şehrine rakip oldu

07 Ocak 2017 10:26

Rize’nin dik caddeleri, dünyanın en dik caddesi olarak kabul edilen Yeni Zelanda’nın Dunedin kenti Baldwin Caddesine rakip olacak türden benzer özellikler taşıyor.
Yeni Zelanda’nın Dunedin kendi Baldwin Caddesi, yüzde 19 derecelik eğimi ile dünyanın en dik caddesi kabul ediliyor. Ancak Rize de dağlık yapısı dolayısıyla 19 derecenin üzerinde eğime sahip onlarca dik yokuşa ve caddeye sahip. Rize’de eğimi yüzde 35’in üzerine çıkan yollar ise Baldwin’e fark atıyor. Dünyanın ilgisi Baldwin Caddesi üzerinde toplansa da Rize dik rampalara son derece alışık. Rize’nin zorlu coğrafyası, Rizeliler’in bu dik rampaları son derece normal karşılamasına neden oluyor. Her gün bu dik rampaları inip çıkmak zorunda olanlar ise duruma bir hayli alışmış durumda.
Özellikle kış aylarında dik rampalar üzerinde yürümekte ve araç sürmekte zorlandığını belirten Rizeliler, "Zorlukları var. Ancak biz buna alıştık. Kimi zaman küçük kazalar yaşıyor olsak da bu durum bizim için normal. Bizim rampalarımız Yeni Zelanda rampalarından çok daha dik" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    10°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç