Rize’nin dik caddeleri, dünyanın en dik caddesi olarak kabul edilen Yeni Zelanda’nın Dunedin kenti Baldwin Caddesine rakip olacak türden benzer özellikler taşıyor.

Yeni Zelanda’nın Dunedin kendi Baldwin Caddesi, yüzde 19 derecelik eğimi ile dünyanın en dik caddesi kabul ediliyor. Ancak Rize de dağlık yapısı dolayısıyla 19 derecenin üzerinde eğime sahip onlarca dik yokuşa ve caddeye sahip. Rize’de eğimi yüzde 35’in üzerine çıkan yollar ise Baldwin’e fark atıyor. Dünyanın ilgisi Baldwin Caddesi üzerinde toplansa da Rize dik rampalara son derece alışık. Rize’nin zorlu coğrafyası, Rizeliler’in bu dik rampaları son derece normal karşılamasına neden oluyor. Her gün bu dik rampaları inip çıkmak zorunda olanlar ise duruma bir hayli alışmış durumda.

Özellikle kış aylarında dik rampalar üzerinde yürümekte ve araç sürmekte zorlandığını belirten Rizeliler, "Zorlukları var. Ancak biz buna alıştık. Kimi zaman küçük kazalar yaşıyor olsak da bu durum bizim için normal. Bizim rampalarımız Yeni Zelanda rampalarından çok daha dik" dedi.