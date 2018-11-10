İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Rize'de düzenlenen törenlerle anıldı.


Rize Valiliği'nce düzenlenen anma programı, Rize Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Buradaki tören, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap'ın çelenk koymasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunurken, çalan sirenlerle birlikte trafikte seyreden araçlar ile sokak ve caddelerdeki insanlar durarak saygı duruşunda bulundu.


Düzenlenen anma programı okunan İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.