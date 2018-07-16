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16 Temmuz 2018 02:35

Rize’de 15 Temmuz yürüyüşü

Rize’de 15 Temmuz darbe girişiminin 2.

Rize’de 15 Temmuz yürüyüşü

16 Temmuz 2018 02:35

yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı. Yatsı namazı sonrası Sahil Cami önünde başlayan "Milli Birlik ve Beraberlik" yürüyüşü, Tuzcuoğlu Memişağa Parkı’nda sona erdi.


Yürüyüşe, Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ın yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Müftüsü İsmail Yalçın, AK Parti Rize İl Başkan Vekili Ali Haydar Er ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yürüyüşün ardından Memişağa Parkı’nda konuşmalar gerçekleştirildi. Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap yapmış olduğu konuşmada FETÖ terör örgütünün ülkenin bütün kazanımlarını yok etmeyi amaçladığını söyledi.


Başkan Kasap, “Malum çeteye karşı direnişimizin 2. yılındayız. Aslında yapmak istedikleri ülkemizin birliğini, beraberliğini, ekonomisini yerle bir etmekti. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde atmış olduğumuz adımlarla belki on yılda gelebileceğimiz noktaya iki yılda ulaştık. Bütün engeller kaldırıldıktan sonra, ordumuzda, devletimizde, üniversitelerimizde ve her kurumda çalışmaların hızlandığını gördük.” dedi.


Başkan Kasap, “Rize ve Rizeliler olarak elbette ortaya koymuş olduğumuz mücadele çok önemlidir. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu ülke çok zorluklar geçirdi. Son iki yılda yaşanan gelişmeler ülkemizi, düşmanlarımızın tasavvur ettiği noktadan çok daha ileriye taşımıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bu çalışmalar ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaktır” diye konuştu.


Konuşmaların ardından alana kurulan dev ekrandan darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesine ait görüntüler izlendi.




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