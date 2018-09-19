Rize'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Rize'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Rize Valiliği önünde düzenlenen törene Rize Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Rize Belediye Başkan Vekili Sultan Yılmaz, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, gaziler, askerler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törene, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle başladı.

Törende şehit ve gazi aileleri adına bir konuşma yapan Kuzey Irak Gazisi Muammer Kayış, 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ile birlikte Gazilik ünvanın da verildiğini, bu anlamlı günün Gaziler Günü olarak kutlandığını, bunun da devletimizin ve milletimizin gazilere verdiği önemin bir ifadesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin köklü bir tarihe ve medeniyete sahip olduğunu ifade eden Kayış, "Geçmişi kahramanlıklarla dolu bir milletiz. Bizi biz yapan en önemli hasretimiz kuşkusuz vatan aşkı ve millet sevgisidir. Bu Millet bunu 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.

Valilik önündeki tören, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Jandarma Binbaşı Özgür Çeşmeci'nin konuşması ve günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla sona erdi.