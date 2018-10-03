Rize'de 2 Ağustos'ta yaşanan selde gündeme gelen 7 katlı bina bugün yıkılıyor

Rize'de 2 Ağustos'ta yaşanan selde gündeme gelen Muradiye beldesinde dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina bugün yıkılıyor.

Rize'de, 2 Ağustos'ta şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda en fazla zarar gören yerlerin başında merkeze bağlı Muradiye gelirken, beldeye bağlı Kömürcüler köyünde dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina selden hasar görmüş ve bina basında geniş olarak yer almıştı. 15 yıl önce 3 katlı inşa edilen ancak ardından ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahipleri, 'imar barışı' başvurusunda bulunmuştu. Tartışmalara neden olan 7 katlı bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bina arazisinin kamulaştırılarak yıkımına karar vermişti. Yıkım kararı verilen binanın yıkımı için bugün sabah saatlerinden itibaren çalışma başlatılırken, yıkım ekipleri bölgeye geldi.