Rize’de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri

Dr. Reşat Kasap, protokol, askeri personel ve vatandaşların katılımıyla Rize Valiliği önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Rize’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Rize Valiliğinde Vali Erdoğan Bektaş’ın makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Program daha sonra Valilik önü tören alanında devam etti. Tören alanında Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, vatandaşların bayramını kutladı.

Programda konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Rize protokolü, askeri personel ve vatandaşların hazır bulunduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı geçit töreniyle son buldu.

Tören sonrası İsmail Kahraman Kültür Merkezindeki “Büyük Taarruzla ilgili Atatürk Fotoğrafları ve Eski Rize Fotoğrafları” sergisi gezildi.