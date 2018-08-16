Rize’de 30 muhtar maaşlarını hazineye bıraktı

ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararlarına tepki göstermek isteyen Rize Merkez Muhtarlar Derneği üyesi 30 muhtar maaşlarını hazineye bıraktı.

Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya, burada yaptığı açıklamada, dernek olarak Türk lirası ve ülke ekonomisine destek vermeyi amaçladıklarını dile getirerek “Ülke ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki gösterdiklerini ifade eden Kaya, "Bir duruş olarak karınca misali devletin askerleri olarak biz de elimizden geleni yapmak istedik. Rize Merkez Muhtarlar Derneği olarak Türk lirası ve ülke ekonomisine destek vermek amacıyla aylık maaşlarımız Hazineye bağışlama kararı aldık. Dernek olarak başlattığımız bu girişimde tüm muhtarlarımızı aramızda görmeye ve Türk lirası ile ülke ekonomisine destek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rize İl Defterdarı Mehmet Doğan, yaptığı açıklamada "Büyük bir özveri ile fedakarlık göstererek maaşlarını bağışlayan muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.