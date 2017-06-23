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23 Haziran 2017 17:46

Rize’de 300 çocuk ilk defa oruç tutup iftar açtı

Rize Gençlik Merkezinde kurulan iftar sofrasında ilk defa oruç tutan 300 çocuk birlikte iftar yaptı.

Rize’de 300 çocuk ilk defa oruç tutup iftar açtı

23 Haziran 2017 17:46


Rize Gençlik Merkezi atölye, akademi ve kulüp çalışmalarında yer alan üyeler, Hayrat Vakfı Rize Şubesinin yaz Kur’an-ı Kerim kurslarına kayıt yaptıran çocuklarla gerçekleşen iftar programında çocuklar hayatlarında ilk kez oruç tutmanın ve Ramazan’ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. İftar öncesinde çocuklar, Rize Gençlik Merkezi Kişisel Gelişim Atölyesi Drama Grubu’nun Hacivat-Karagöz oyununu ilgi ile izlerken, Rize Gençlik Merkezi Ney Grubu üyesi gençler tarafından verilen ilahi dinletisini de keyifle dinlediler. İftar vaktinin gelmesiyle kendileri için hazırlanan masalarda yerlerini alan çocuklar, bir çocuk tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından hep birlikte oruçlarını açtılar. Çocuklar, ilk iftarlarının ardından bir çocuğun yaptığı yemek duasına da hep birlikte el açıp "amin" dediler.


Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, “Çocuklarımızla bir araya gelerek her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftar programının 3.’sünü yaşamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayının birleştiriciliği, güzel havası, ruhaniyetini çocuklarımızın da yaşaması bu güzelliği, küçük yaşta tatmalarını amaçladık. Bu etkinlikleri Rize Gençlik Merkezimiz, vakıflarımız ve camilerimizle birlik olup gerçekleştiriyoruz. Değerli yavrularımızla bir arada olmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Çocuklarımıza sahip çıkmak bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır. Geleceğimizin umudu olan bu çocuklarımızın hepsi bizim için değerli ve kıymetlidir” dedi.




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