Çamlıhemşin Trovit Yaylası’nda yöresel araştırmacı Recep Koyuncu ile Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Sosyolog Doç. Dr. Mustafa Aksoy yıllardan beri bölge üzerinde yaptıkları alan çalışmalarında çok önemli verilere ulaştılar. Konu ile ilgili olarak bilgiler veren Mustafa Aksoy "Yaptığımız araştırmalarda yayla evlerinin bazılarında, en azından 5 bin yıl önce Altaylar’da görülen tarihi damgalar tespit ettik. İlk örnekleri Türk kaya resimlerinde, Türkler’in tarihi alfabelerinde ve kilimlerinde görülen tarihi bir damga görülüyor. Evin yapılış tarihi ise 1901. Bu damganın fotoğrafı, yaptığımız araştırmalara yardımcı olmak maksadıyla bazı arkadaşlar tarafından bizlere daha önceden gönderilmişti. Ne hikmettir ki her arkadaş aynı fotoğrafı göndermişti. Bazı yayınlarda da yine aynı fotoğraf kullanıldı. Nedense fotoğrafı çekenin adı hiç yazılmadı. Oysa bu durum bir intihaldir. Çünkü telif hakları kanunu bu durumu böyle tanımlıyor” dedi.

Rize’de tarihi araştırmalarıyla çalışmalar yapan Recep Koyuncu yaptığı açıklamasında “Fakat Mustafa Aksoy hocamdan edindiğim bilimsel anlayış gereği ben o fotoğrafı hiç kullanmadım ve paylaşmadım. Çünkü görmem veya kendim çekmem gerekiyordu. Ya da çok güvendiğim birisinin çekmiş olması gerekiyordu. Mustafa hocam ile soğuk ve sis arasında araştırma yapmak için 10 saate varan bir yolculuk yaptık. Çok yorucu olsa da sonuçtan çok mutluyuz. Çünkü tarihîmize küçük ama önemli bir not düştük. Rize’de 5 bin yıllık Türk izleri ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.