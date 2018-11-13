Rize'de 56 yaşındaki Nihal Yazıcı'nın organları 6 hastaya ümit oldu

Rize'de yüksek tansiyon sonrasında beyninde oluşan baloncuğun (anevrizma) patlamasıyla beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki Nihal Yazıcı'nın 6 organı organ nakli bekleyen kişilere ümit oldu.

Yüksek tansiyon sonucu beyninde oluşan baloncuk nedeniyle hayatını kaybeden 56 yaşındaki Nihal Yazıcı'nın organları 6 kişiye umut olacak. 4 organı Samsun, 2 organı ise İstanbul'a gidecek olan Yazıcı'nın organları gece saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla alınarak ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Yazıcı'nın beyninde oluşan baloncuğun patlaması nedeniyle yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşti. Aile, Nihal Yazıcı'nın organlarını bağışlayarak toplamda 6 hastaya yaşama ümidi verdi.

Ameliyatının ardından organlarını vücuttan alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organ Bağış Koordinatörü Dr. Başar Erdivanlı, hastanın ailesinin sağ duyulu olduğunu ve organların toplamda 6 hastaya umut olacağını ifade etti. Erdivanlı açıklamasında ‘'Hastamız 56 yaşındaydı. Yüksek tansiyon sonucu beyninin ön tarafında oluşan bir baloncuğun patlaması sonrası yoğun bakımımızda beyin ölümü gerçekleşti. Kendisinin dört organı Samsun'da, 2 organı da İstanbul'daki toplam 6 hastaya yaşam ümidi olacak. Hastamızın ailesi sağ duyurulu davranarak organlarını bağışladı. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum'' dedi.