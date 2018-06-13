Rize’de Akşener ve İnce’ye pankartlı yanıt

Rize Valiliği önünde konuşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting alanı saatler öncesinden hemşehrileri tarafından doldurulmaya başladı. Miting alanında asılan pankartlar ise mitinge katılan hemşerilerini güldürdü. Annesi Rizeli olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi ve eşi Rizeli olan İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’e ithafen yazılan espirili pankart dikkatleri üzerine topladı. Üzerinde Rize’ye has ağız ile ‘Rize’nun toruniymiş, Rizenun geliniymiş, Bi çekilun bakayim, Asil Rizeli Gelmiş…’ yazılı dev pankartın önünde Rizeliler hatıra fotoğrafları çektirerek sosyal medyada paylaştı.