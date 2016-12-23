Rize’de Atatürk Heykeli yeni yerine taşındı

Rize’de Meydan Projesi inşaat çalışmaları nedeni ile bulunduğu yerden alınan Atatürk heykelinin Rize Valiliği önündeki tören alanına nakli tamamlandı.

Rize Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen Meydan Projesi kapsamında, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeli, geçtiğimiz gün yaklaşık 8 saat süren titiz bir çalışma ile hasar görmeden bulunduğu yerden alınarak Rize Valiliği önündeki tören alanına taşınmıştı. Heykelin taşındığı yerindeki montajı gece geç saatlere kadar süren çalışma ile tamamlandı.