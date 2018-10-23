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Rize'de AVM inşaatında kalıp işçileri ile demir işçileri kavga etti: 7 yaralı

Rize’de yapımı devam eden AVM inşaatında kalıp işçileri ile demir işçileri arasında kavga çıktı.

Rize'de yapımı devam eden AVM inşaatında kalıp işçileri ile demir işçileri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 7 işçi yaralandı.


Rize'de özel bir şirket tarafından yapımı devam eden AVM inşaatında çalışan kalıp işçileri ile demir işçileri arasında kavga çıktı. Demir çubuklarla birbirine saldıran iki gruptan toplam 7 kişi yaralanırken, polis ekipleri kavgayı güçlükle önledi. Yaralanan 7 işçiden 2'si Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 5 işçi ise Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kavga ise AVM inşaatında çalışan diğer işçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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