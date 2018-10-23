Rize'de AVM inşaatında kalıp işçileri ile demir işçileri kavga etti: 7 yaralı

Rize'de yapımı devam eden AVM inşaatında kalıp işçileri ile demir işçileri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 7 işçi yaralandı.

Rize'de özel bir şirket tarafından yapımı devam eden AVM inşaatında çalışan kalıp işçileri ile demir işçileri arasında kavga çıktı. Demir çubuklarla birbirine saldıran iki gruptan toplam 7 kişi yaralanırken, polis ekipleri kavgayı güçlükle önledi. Yaralanan 7 işçiden 2'si Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 5 işçi ise Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kavga ise AVM inşaatında çalışan diğer işçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.