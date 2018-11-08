Rize'de ‘Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi

Rize'de Vali Kemal Çeber başkanlığında ‘Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında, Rize Valiliği Ayder Salon'da gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Selçuk Köksal, Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Yeğen, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Öner Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ile diğer müdürler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Uyuşturucunun her türünün az da olsa illerde görüldüğünü, bunun nedeninin kolay erişim imkanlarının oluşmasından kaynaklandığını ifade eden Vali Çeber, "Önceden belli miktar para ve edinme yolları gerektiren uyuşturucu belası, artık 500 kuruşluk sentetik haplarla insanların bulabileceği hale geldi. Uyuşturucu bu işin en önemli boyutu. Biz genel anlamda her türlü bağımlılıkla mücadele edeceğiz. Bağımlılık çok geniş bir kavram." dedi.

Bağımlılıkla mücadelenin tek bir kurum ve kişinin işi olmadığına değinen Vali Çeber, "Bağımlılıkla mücadele toplumsal bir meseledir. Bu işi emniyet veya güvenlik birimlerine havale edemeyiz. Valiye, başsavcıya havale edemeyiz. Hep birlikte ortak mücadele gerekiyor. Biz de bu konuda topyekün mücadele vereceğiz. Bize sağlam nesiller lazım. Çok iyi yetişmiş, bilgi, teknoloji birikimi, mesleki anlamda iyi yetişmiş, hem de milli manevi değerlere sahip, bayrağını, vatanını, şehidini, gazisini bilen nesiller lazım. Yetiştireceğimiz nesillerle gençlerimizi bağımlılık belasından kurtarmamız lazım" diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede yeni fikirler ve projelerin hayata geçirilmesine her kesimin katılması gerektiğini dile getiren Vali Çeber, "Vaazında bağımlılıkla mücadeleye değinen camideki din görevlisinden, okulda anlatan öğretmene kadar, evde nasıl mücadele edeceğini inceleyen veliden gazete ve televizyonda buna yer veren herkes bu işin bir parçasıdır. Bu mücadeleyi hep beraber vererek bu beladan ilimizi de ülkemizi de muhafaza etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Toplantı, konuşmanın ardından kurumlar tarafından bağımlılıkla mücadele ve alınacak tedbirlerle gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum yapılması, görüş ve önerilerin iletilmesiyle devam etti.