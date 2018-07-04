Rize’de bir şahıs kaldığı otel odasında silahla intihar etti

Alınan bilgiye göre, Rize kent merkezindeki bir otelde konaklayan Hakkı Takış, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah sesini duyan otel çalışanlarının olayı haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 50 yaşındaki şahsın tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiğini belirledi. Hakkı Takış’ın borçları nedeniyle girmiş olduğu bunalım sonrası intihar ettiği ileri sürüldü. Şahsın cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.