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11 Ocak 2017 22:42

Rize’de çay bahçesinde 500 gram esrar maddesi ele geçirildi

Rize’de çay bahçesinde 500 gram esrar maddesi ele geçirildi

11 Ocak 2017 22:42

Rize’de jandarma ve polis ekipleri, çay bahçesinde gizlenmiş yarım kilo esrar maddesi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Rize’de uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar kapsamında Kalkandere jandarma ve emniyet ekipleri ile geniş bir çaylık alanda uyuşturucu aradı. Jandarma narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada yarım kilo satışa hazır vaziyette esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Y çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartları ile serbest bırakıldı.



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