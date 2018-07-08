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08 Temmuz 2018 09:34

Rize’de çaydan sonra suya da teleferikle çözüm

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan Mehmet Dilmaç (65), evine 40 metre uzaklıktaki doğal kaynak suyundan kolaylıkla su alabilmek amacıyla yapay teleferik sistemi hazırladı.

Rize’de çaydan sonra suya da teleferikle çözüm

08 Temmuz 2018 09:34


Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Dilmaç’ın evine 40 metre uzaklıkta doğal kaynak suyu bulunuyor. Suyun aktığı bölgeye ulaşım engebeli alandan ve zor şartlarda sağlandığı için, Dilmaç; çareyi yapay teleferik sistemi yaparak buldu. 40 metre uzunluğunda bir teli suyun bulunduğu alan ile evinin arasına geren Dilmaç, o tele bağladı yoğurt kabı ile suyun taşımasını yapıyor. Dilmaç ailesi kurdukları bu yapay teleferik sistemiyle içme suyu ihtiyacını karşılıyor.


Dilmaç İHA muhabirine yaptığı açıklamada yapay teleferiğin kendileri için büyük kolaylık olduğunu söyledi. Dilmaç, "Eski zamanda suyun bulunduğu alana gidip testi ile içme suyumuzu karşılamak için su alıyorduk. Her zaman engebeli alandan suyun bulunduğu alana inmektense bu sıkıntıya bir çözüm bulmak gerektiğini düşündük ve böyle bir şey aklımıza geldi. 40 metre uzunluğunda bir paslanmaz tel aldım. Ardından tele bir makara taktım. Uyduruk bir yoğurt kabı takarak kolayca suyun taşınmasını gerçekleştirdik. Bizim için büyük kolaylık oldu. Su doğal kaynak suyu olduğu için eski zamanlarda bu sudan bütün mahalleli gelip alırdı ancak son zamanlarda sadece biz kullanıyoruz. Zaten bu bölgenin pratik çözümü teleferik" dedi.




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