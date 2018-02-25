Rize’de çözümler bitmez

Minaresi olmayan camileri için çözümü 55 km ötede minare yaptırarak bulan Rizeliler’in imdadına bir demir ustası tarafından imal edilen 12 metre yüksekliğinde, 1 buçuk tonluk kalın sac metal minare yetişti.

Köylerinin camisinde minare olmaması üzerine Rize’nin İkizdere İlçesi Çağrankaya Mahallesi halkı harekete geçerek camileri için bir minare yaptırmak istedi. Caminin etrafının inşaata müsait olmaması bu isteklerine engel olunca ümidini yitirmeyen mahalle sakinleri, çözümü ilçelerinden 55 kilometre uzaktaki bir diğer ilçede buldu. Rize’nin Derepazarı ilçesinde bir demir ustası tarafından üretilen 12 metre yüksekliğinde, 1 buçuk tonluk kalın sac metal minare mahallelinin imdadına yetişti. Demir ustası Yusuf Başkan tarafından üretilen 12 metrelik minare ihtiyaç duyulan ilçeye yalnızca 4 metrelik bir kasası olan kamyon ile taşındı. Vinç yardımıyla Derepazarı’nda üretildiği dükkanın önünden kaldırılan minare, kamyona yerleştirilerek sıkıca bağlandı. Son kontrolleri yapılan minare daha sonra İkizdere ilçesi Çağrankaya mahallesine kadar ortalama 55 kilometrelik yol boyunca kamyonla taşındı. Kamyondan daha büyük olan minare yol boyunca görenleri hayrete düşürdü.

Çağrankaya mahallesine ulaştırılan minare burada yine vinç yardımı ile kamyondan indirildi ve yerine oturtuldu. Minare harç işlemi uygulanmadan oturtulduğu yatağında 18 adet vida tarafından sabitlendi. Sabitlenen minarenin alt kısmında bulunan kapıdan girerek minarenin balkonuna tırmanan ustası Yusuf Başkan burada minarenin son kontrollerini gerçekleştirerek minareyi mahalle sakinlerine teslim etti.

"Sac metal minarelere talep her geçen gün artıyor"

İnsanların yapımı daha kolay olduğu için ve masrafı beton minarelere oranla daha az olduğu için metal minareleri tercih ettiklerini anlatan demir ustası Yusuf Başkan “Önce minarenin siparişini verilen siparişe göre hazırlıyoruz, sonra ölçülerine göre yapıyoruz. Ham maddesi normal sac metal. Daha çok yayla kesimlerinde tercih ediliyor bu tip minareler. Bunlarda çürüme fazla olmadığı için, beton minarelere nazaran maliyeti daha düşük olduğu için bu minare tercih ediliyor. Yapılışı diğerine göre daha kolay, daha pratik ve daha az masraflı. Yaptığımız minareleri beğeniyorlar, herkesin hoşuna gidiyor, görüntü açısından olsun, estetik açısından olsun rağbet her geçen gün epey bir artıyor” ifadelerini kullandı.

"Çözümü taşıma minarede bulduk"

Yoldan gelip geçenlerin binanın cami olduğunu anlaması için bir minareye ihtiyaçları olduğunu dile getiren köy sakinlerinden Hasan Karagöz, caminin etrafının inşaata müsait olamamasından ötürü çözümü taşıma minarede bulduklarını dile getirdi. Karagöz, “Dedelerimiz 50-60 yıl önce kendi aralarında organize olarak burada bir cami yaptı. Yöre insanımızın dini hassasiyetleri çok yüksek. Ondan dolayı cami olduğu pek belli değildi. Bunun üzerine köy sakinleri bir araya gelerek bir küçük minare yaptıralım dediler. Yerimiz müsait olmadığından burada büyük bir minare yapamadık, bu yüzden çözümü taşıma minarede bulduk. Organize olduk, buraya küçük bir taşıma minare yaptık. Güzel oldu, benim çok hoşuma gitti, insanlar beğendi. Yol üzerinde olduğu için buradan gelip geçen insanların burada kapısı açık bir cami olduğunu anlaması için bir güzellik oldu camimize. İlginçliği ise atölyelerde tamamen sacdan yapılıp buraya taşınması oldu” şeklinde konuştu.