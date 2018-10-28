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Rize'de Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

Rize’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk töreni gerçekleştirildi.

Rize'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk töreni gerçekleştirildi.


Rize Vali Vekili Abdullah Şen ve Rize Belediye Başkanı Prof.Dr. Reşat Kasap, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümü kutlamaları kapsamında, Valilik önündeki tören alanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.


Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

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