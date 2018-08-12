Rize’de Davut Güloğlu rüzgarı

Uluslararası Rize Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamında Rizeli sanatçı Davut Güloğlu düzenlenen konserle vatandaşlarla buluştu.
Sahil dolgu alanında binlerce vatandaşın izlediği konserde Güloğlu sevilen şarkılarını seslendirdi. Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’a düzenlemiş oldukları etkinlik için teşekkürlerini sunan Güloğlu, Rizeli olmaktan gurur duyduğunu belirtti.
Konserde Başkan Kasap adına Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Kopuz tarafından Güloğlu’na teşekkür plaket takdim edildi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Güloğlu, en kısa sürede tekrar Rizeli hemşerileriyle bir araya gelmek istediğini söyledi.