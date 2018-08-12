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12 Ağustos 2018 11:21

Rize’de Davut Güloğlu rüzgarı

Rize Belediyesi 29.

Rize’de Davut Güloğlu rüzgarı

12 Ağustos 2018 11:21

Uluslararası Rize Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamında Rizeli sanatçı Davut Güloğlu düzenlenen konserle vatandaşlarla buluştu.


Sahil dolgu alanında binlerce vatandaşın izlediği konserde Güloğlu sevilen şarkılarını seslendirdi. Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’a düzenlemiş oldukları etkinlik için teşekkürlerini sunan Güloğlu, Rizeli olmaktan gurur duyduğunu belirtti.


Konserde Başkan Kasap adına Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Kopuz tarafından Güloğlu’na teşekkür plaket takdim edildi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Güloğlu, en kısa sürede tekrar Rizeli hemşerileriyle bir araya gelmek istediğini söyledi.




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