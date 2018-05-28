Rize’de doktor kitap seferberliği başlattı

Serdar Tellioğlu, hastalarına kitap hediye ederek başlattığı kitap okuma seferberliğini tüm gittiği yerlerde kütüphane kurarak devam ettiriyor.

Çiğköfteciden, kuaföre, fırına varan kadar gittiği, alışveriş ettiği her yerde kütüphane kuran ve kitaplar hediye eden Uzman Dr. Serdar Tellioğlu kampanyaya muayenehanesinde hastalarına kitap hediye ederek başladı.

Bunu sosyal medya hesabından paylaşan Tellioğlu’na Türkiye’nin çeşitli yerlerinden destek geldi. Hemen her ilden gelen kitapları evinde toplayan Tellioğlu kitapları önce yaş ve konu bakımından kategorilere ayırıyor. Daha sonra kitapları ihtiyaca cevap verecek noktalarda kütüphaneler kurarak dağıtıyor.

Daha önceleri muayenehanesine gelen hastalara çikolata ve kek gibi ikramlarda bulunduğunu dile getiren Tellioğlu, insanlara kitap hediye etmenin daha faydalı olacağını düşünerek böyle bir şeye kalkıştığını dile getirdi. İnsanları bilgi obezi yapmak istediğini dile getiren Tellioğlu “Kitap okumayı çok seviyorum. Baktığınızda Tıp Fakültesinde mecburen zaten tonlarca kitap okuyoruz. Başka bir alanda daha okuyarak, kendimizi daha güzel geliştirebilmek ve adlandırabilmek için okuma hevesim başladı. Şu anda kampanyaya destek verenler sayesinde bir sürü kitabımız var. Bunlardan kendime ayırdıklarım da oluyor. Sağ olsun arkadaşlar bu kitapları yolladıktan sonra bende faydalanıp başkalarının da faydalanmasını sağlamaya çalışıyorum. İş yerimde daha önce hastalarıma marketlerde satılan kek, çikolata gibi şeyler hediye ederdim. Obez yapacaksam illa birilerini, bilgi obezi yapayım istedim ve kitap dağıtmaya başladım” dedi.

Sosyal medyada başlattığı kampanya sayesinde insanların kendisini arayarak kitap gönderdiğini ve kampanyanın kendisine kitap gönderen insanlar sayesinde davam ettiğini dile getiren Tellioğlu “Önce küçük bir kütüphane yaptım. Yaz sezonuydu aile ile birlikte çocuklar geliyorlar. Baktım gelen çocuklar çok mutlu oluyor. Sonra sadece çocuk değil bu erişkinler için de olsun dedim ve biraz da erişkin kitabı aldım. Sonra daha güzel bir gelişme yapabiliri miyim diye sosyal medyanın gücünü kullandım. Sağ olsun arkadaşlarım çok destek verdi. Tanımadığım insanlar birçok kanaldan bana ulaşıp kitap gönderdiler. Hatta ilk gönderenlerden biri ‘Sosyal medyada bir sürü sahte bilgi dolanıyor. Doğru mu bu?’ diye düşünerek beni aramış, arkasından kitap yollamıştı ki bu kampanyanın başlamasının ve sürmesinin en güzel yanlarından biri bu oldu. Bu şekilde başladı, daha sonra büyüdü” ifadelerini kullandı.

Oluşturduğu askıda kitaplıklardan kitapların alındığını gören Dr. Tellioğlu hemen kitaplıklara yenisini yerleştiğini dile getirerek “Askıda kitaplıklar oluşturduk, orada ki kitaplar kayboldu gitti yerine yenilerini koydum. Bir dükkânda kitaplık oluşturdum, bu dükkanda insanlara ücretsiz olarak gelip, kitapları alıp okuyabiliyorlar. Bu da ben, ve kampanyaya destek veren herkesi çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.