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Rize'de dolmuş durağı başkanı belediye çalışanı tarafından silahla ayağından vuruldu, ortalık karıştı

Rize’de bir belediye çalışanı şahıs dolmuş durağı başkanını silahla bacağından vurarak yaraladı.

Rize'de bir belediye çalışanı şahıs dolmuş durağı başkanını silahla bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası dolmuş durağındaki şoförler ve yakınları Rize Belediyesi önüne gelerek duruma tepki gösterdi.


Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, belediyenin Pazar Caddesinde yaptığı çalışmalar esnasında At Meydanı Mahallesi Minibüs Durakları'nda çalışan şoför ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında durak başkanı Sadık Karaali araya girerek tartışmayı sonlandırmaya çalıştı. Tartışmanın alevlenmesi sonucu çıkan kavgada Rize Belediyesi Ulaşım İşleri'nde çalıştığı öğrenilen M.P. isimli görevli, belinden çıkarttığı tabanca ile 47 yaşındaki Kooperatif Başkanı Sadık Karaali'ye ateş etti. Dizinden yalanan Sadık Karaali olduğu yere yığılırken, ateş eden M.P. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, Acil Servis ekipleri de yaralıya müdahale etti. Yaralı Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Meslektaşları belediye önünde toplandı


Olayın ardından Karaali'nin meslektaşları Rize Belediyesi Önüne gelerek silahla yaralama olayını protesto etti. Polis Rize Belediyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Belediye çalışanlarının sakinleştirmeye çalıştığı şoförler dağılmamakta ısrar etti. Dolmuş şoförler Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin çabaları sonucu ikna edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

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