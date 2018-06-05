Rize’de “Dünya Çevre Günü” etkinlikleri

Çevre kirliliğinin etkilerine ve sonuçlarına dikkat çekmeye, daha sağlıklı bir çevre için, temiz bir dünyada yaşamak için verilen mücadele çerçevesinde Rize Belediyesi tarafından organize edilen programa, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Kopuz’un yanı sıra öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Çevre Günü kutlama programında Rize Belediyesi çalışanlarından Çevre Mühendisi Muhammet Malkıran yapmış olduğu “Çevre” konulu görsel sunumunda, Rize Belediyesi’nin çevre eylem planından bahsederek, ilimizde yapılan çevresel çalışmaları slayt eşliğinde salonda bulunan konuklara aktardı.

Sunumun ardından programa katkı sağlayan İstiklal İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından geri dönüşüm defile gösterisi izleyicilerle buluştu. Evsel atıkların geri dönüşümle yeniden değerlendirilerek kullanılabileceğini anlatmak için gerçekleştirilen defilede, öğrencilerin üzerindeki naylon, karton, plastik kapak gibi evsel atıklardan yapılmış kıyafetler salonda bulunan davetlilerin beğenisini topladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Rize Belediyesi tarafından düzenlenen program, koro ve dans gösterisi, çevre andının okunması ile son bulurken, program sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi ve çocuklara Rize Belediyesinin hediyeleri takdim edildi.