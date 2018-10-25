Rize'de "Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme" etkinlikleri

Standın yanı sıra Çaykur Genel Müdürlüğünde çalışanlara yönelik Gezici Kanser Tarama Aracı vasıtasıyla meme kanseri eğitimleri verildi. Eğitim alan personelin ayrıca mamografi çekimleri yapıldı.

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise “Meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak adına ay içerisinde etkinliklerimiz devam etmektedir. Tüm halkımızı ücretsiz kanser taramalarını yaptırmaları için aile hekimliklerine ve KETEM birimine davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.