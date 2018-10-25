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Rize'de "Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme" etkinlikleri

RİZE (İHA) – Rize İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından “Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı” etkinlikleri kapsamında Sağlık Kompleksi binası girişine kurulan stantta, konu ile ilgili broşürler dağıtılarak kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Standın yanı sıra Çaykur Genel Müdürlüğünde çalışanlara yönelik Gezici Kanser Tarama Aracı vasıtasıyla meme kanseri eğitimleri verildi. Eğitim alan personelin ayrıca mamografi çekimleri yapıldı.


Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise “Meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak adına ay içerisinde etkinliklerimiz devam etmektedir. Tüm halkımızı ücretsiz kanser taramalarını yaptırmaları için aile hekimliklerine ve KETEM birimine davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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