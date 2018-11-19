Rize'de “Hastane Afet Planı” eğitimi düzenlendi

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen eğitime Rize ilinde faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerinden 30 kursiyer katıldı.

Üç gün süren Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması uygulayıcı eğitiminde katılımcılara afet ve acil durum temel kavramları, Türkiye afet yönetimi ve sağlık hizmetleri, hastane afet ve acil durum planı işleyişi, mevcut durum analizi, hastane afet ve acil durum müdahale yönetimi, hastane olay yönetim araçları, kitlesel yaralanmalı olaylarda müdahale aşamaları, olay bildirimi ve acil müdahale planının aktivasyonu, tıbbi kapasite ve lojistik malzemelerin yönetimi, acil müdahale planının aktivasyonunda bilgi yönetimi, güvenlik ve emniyet, psiko-sosyal destek faaliyetleri ile ilgili konularda bilgi verildi.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Talip Başak, sertifika töreninde yaptığı açıklamada, “Hastane afet ve acil durum planlarının amacı, ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmaları sağladı” ifadelerini kullandı.