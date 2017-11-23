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23 Kasım 2017 13:24

Rize’de havalimanın ardından şehir hastanesi de deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilecek

Rize’de bir süredir yapılması planlanan şehir hastanesinin İslampaşa mahallesi sahilinde 200 dönümlük bir dolgu alanı üzerine deniz doldurularak yapılacağı belirtildi.

Rize’de havalimanın ardından şehir hastanesi de deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilecek

23 Kasım 2017 13:24


Rize’nin Pazar ilçesinde dolgu çalışmaları süren Rize Artvin Havalimanı’nın ardından yeni yapılacak hastanenin de deniz doldurularak yapılması için İslampaşa mahallesinde zemin ve derinlikle ilgili çalışmalar başlatıldı. Zemin ve derinlikte teknik bir sorun çıkmaması halinde bin 500 yatak kapasiteli hastane İslampaşa mahallesinde deniz doldurularak Rize’ye kazandırılmış olacak.


Hastanenin yapım süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize’de hastane inşaatı için arazi sorununa dikkat çekti. Bektaş "Rize’de uzun süredir büyük bir hastane yapımı talebi var ve bizler de bu doğrultuda çalışmalar başlatmıştık ancak yaptığımız çalışmalar neticesinde bu büyüklükte bir hastaneyi oturtacak bir arazi, yer bulamadık. Çünkü yapılacak şehir hastanesi çok büyük bir arazi üzerine inşa edilmesi lazım. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deniz dolgusu yapılarak tıp fakütesinin karşında bir şehir hastanesi yapımı için çalışmalar başlamıştır. Ancak bu hemen yarın yapılacak anlamına da gelmesin. Çünkü sondaj çalışmaları yapıldıktan sonra kesin bir sonuç ortaya çıkacaktır" diye konuştu.


İnşaat Mühendisleri Odası Rize Şube Başkanı Murat Yazıcı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için hastane önemli ancak dolgu alanlarında yapılaşmaya sıcak bakmıyoruz. Çünkü ileride taşkınlar ve benzeri durumlarla ilgili endişelerimiz var. Ayrıca trafik açısından bakıldığında yönlendirmeler nasıl yapılacak. Maliyet açısından bakıldığı zaman ise mevcut maliyetin 1,5 katı daha fazla bir maliyeti olacaktır. Yapılabilir mi yapılır çünkü Cumhurbaşkanımıza şu konuda katılıyoruz. Rize arazi bakımından zengin bir coğrafi yapıya sahip değil bu anlamda eksileriyle artılarıyla değerlendirilip karar verilmesi gerekiyor’’ dedi.




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