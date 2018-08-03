Rize’de heyelanın ardından dereler çamur akıyor

Rize merkeze bağlı Güzelyurt köyünde 5 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, Karayolları ekipleri bölgede 5 milyonluk zarar tespiti yaptı. Birçok tarım arazisinde taşkınlardan dolayı heyelan oluşurken, yağmurun aralıklarla devam ettiği bölgede dereler ise çamur akmaya devam ediyor. AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. DSİ ekipleri Muradiye beldesi başta olmak üzere taşkın sonrasında dolan dere yataklarını temizlerken, Rize İl Özel İdaresi ekipleri ise ulaşıma kapalı köy yollarını açmak için mücadele veriyor.