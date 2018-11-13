Rize'de ilginç kaza kameralara yansıdı

RİZE (İHA) – Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet yolun yanında bulunan inşaat boşluğuna düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza merkeze bağlı Tophane mahallesinde gece saat 04.00 sularında meydana geldi. Yokuşun başından aşağıya doğru inen 53 EA 122 plakalı kamyonetin sürücüsü kontrolünü kaybederek önce yolun sağ tarafında bulunan reklam dubasına çarptı. Dubaya çarpan sürücü panikle aracın direksiyonunu diğer yöne doğru kırdı fakat orada ise açık olan çorbacının olduğunu fark etti. Dükkana girmemek için aracın direksiyonunu tekrar kıran sürücü bu kez aracın hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafından bulunan inşaat boşluğuna düştü.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 ekipleri tarafından düştükleri yerden çıkartılan araç sürücü ve yanındaki arkadaşı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların kazayı vücutlarında oluşan kırıklarla atlattıkları öğrenildi.

Kazaya şahit olan Recep Arıman olayın yaşandığı sırada çorbacıda olduğunu ve büyük bir panik atlattıklarını dile getirerek “Hastaneden dönmüş çorba içiyordum. Bir de baktım bir kamyonet aşağıya doğru zikzak çizerek iniyor. Tam oturduğumuz dükkanın camından içeri girecekti ki bir anda direksiyonu diğer tarafa kırdı ve gözümüzün önünde inşaat boşluğuna düştü” ifadelerini kullandı.