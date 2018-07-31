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31 Temmuz 2018 17:13

Rize’de “İntiharı önleme yerel eylem planı” çalıştayı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’İntiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması ve intiharın azaltılması’ amacıyla ’İntiharı Önleme Yerel Eylem Planı’ çalıştayı düzenlendi.

Rize’de “İntiharı önleme yerel eylem planı” çalıştayı

31 Temmuz 2018 17:13


Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ruh Sağlığı Birimi tarafından Rize Sağlık Kompleksinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Halit Baykal başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya ilgili kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için İntiharı Önleme İl Kurulu’nun toplanması, ayrıca intiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Ruh Sağlığı Birimi tarafından taslak halindeki İntiharı Önleme İl Eylem Planı değerlendirilerek, paydaş kurumlarla yapılması planlanan ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.


Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada, Rize İntiharı Önleme Yerel Eylem Planının ruh sağlığı alanında verilen çabalara yeni bir boyut katacağını belirtti. Tepe, “Eylem planımız, ilimizdeki ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin destekleriyle söz konusu planın yürütülmesi amaçlanmaktadır. İlimizde tüm yerel güçlerin işin içine katılmasıyla gerçekleştirilmesi planlanan bu çalışmamız, bu alanda atılması gereken adımları amacı ve kapsamıyla beraber ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.




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