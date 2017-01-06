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06 Ocak 2017 14:46

Rize’de kaçak silah atölyesine baskın

Rize’de kaçak silah atölyesine baskın

06 Ocak 2017 14:46

Rize’de Jandarma İstihbarat Ekipleri ve Asayiş Timleri tarafından kaçakçılara yönelik ortaklaşa yürütülen çalışmada, Ardeşen İlçesi’nde Y.K isimli şahsa ait eve baskın düzenlendi.
Baskın sırasında karşılaşılan manzara inanılır gibi değildi. Eve giren jandarma ekipleri evin bodrum katında silah yapımında kullanılan bilgisayar destekli CNC makinesi ile karşılaştılar. 1 Milyon TL’nin üzerinde değere sahip makinede silah imal edildiği tespit edilirken, aynı zamanda yapılan aramada binlerce tabanca yapımında kullanılabilecek 3 ton ham madde ele geçirildi.
Öte yandan kaçakçıların yakalanmamak için de ileri teknoloji ürünü güvenlik tedbirleri aldıkları evin çevresinin 24 saat güvenlik kameraları ile korunduğu görüldü. CNC cihazına entegre olan bilgisayarın hart diksi incelenmek üzere krıminal laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili olarak Y.K. gözaltına alındı. İnceleme sürüyor.



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