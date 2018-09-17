Rize'de kaçakçılara geçit yok

Rize'de 4-17 Eylül tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında çok sayıda kaçak ürün, kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığınca, 4-17 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 50 litre bandrolsüz kaçak alkollü içki, 210 adet gümrük kaçağı kol saati, 2 kök kenevir bitkisi ve 659.45 gr kubar esrar ele geçirildi.

Uygulamalar neticesinde 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 2 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Diğer şüpheli şahısın ise gözaltı işlemi devam ediyor.

Şüpheliler hakkında toplamda 4 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.,