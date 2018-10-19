Rize'de kaçakçılara operasyonda 1 gözaltı

Rize'de jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik gerçekleştirdiği uygulamada 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma İl Komutanlığı tarafından jandarmanın sorumluluk bölgesinde kaçakçılara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1 sahte kimlik, 18, 265 gram kubar esrar ve 700 gram skunk ele geçirildi. Uygulamada ele geçirilen malzemelere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi.