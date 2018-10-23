Rize'de kadınlara yönelik 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi' semineri

Rize'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet il Müdürlüğü tarafından kadınların ekonomik kalkınmaya katılımını ve aile bütçesini iyi organize edebilmelerini sağlamak için "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" semineri düzenlendi.

Program açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Ahsen Arıöz Bozkuş "Bugün burada para kavramı, bütçe borç yönetimi, kredi kartı, gelir gider, tasarruf ve yatırım araçları gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bozkuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda organize edilen "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlığın önemine dikkati çekti.

Panelin 17.'sinin Rize'de gerçekleştirildiğini belirten Ahsen Arıöz Bozkuş, finansal eğitimlerin önemli olduğunu vurgulayarak "Toplumumuzda önemli bir yere sahip olan kadınlarımızın aile ekonomisinde söz sahibi olabilmesi, bilinçlenmesi, parasını idare edebilmesi ve ailede bu bilince sahip genç bireylerin yetişebilmesi açısından finansal okuryazarlık eğitimleri son derece kıymetli bir çalışmadır. Bu bağlamda bugün burada para kavramı, bütçe borç yönetimi, kredi kartı, gelir gider, tasarruf ve yatırım araçları gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki geleceğini planlamayı öğrenen, tasarruf bilinciyle donatılan kadınlarımız, ülkemizde finansal kaynakların etkin tahsisine ve yurt içi tasarruf kaynaklarına büyük katkı sağlayacaklardır" dedi.

Programın içeriği hakkında da bilgilendirmede bulunan Bozkuş, "Düzenlediğimiz bu panellerde finansal okuryazarlık eğitimiyle aile bütçesine destek olmak amacıyla mesleki bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen, kendi işini kurmaya istekli ve bu amaçla girişimde bulunmak isteyen siz değerli katılımcılarımız için ülkemizde kadınlarımızın ekonomik güçlenmesini sağlayan destek ve teşvikler anlamında da bilgi paylaşımında bulunacağız. Bu anlamda etkinliğimizin faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Habitat Derneği Finansal Okuryazarlık Eğitmeni Zeynep Keskin tarafından salonda bulanan kadınlara Finansal Okuryazarlık Eğitimi verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş kadının toplumdaki yerine vurgu yaparak, güçlü kadının, güçlü toplumu oluşturacağı, kadınların çalışma hayatına eşit katılım sağlamaları fırsat eşitliğinin sağlanmasında önemli yere sahip olduğu noktasına dikkat çekti.

Ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği ve soru-cevap bölümü ile son bulan programda, seminere katılanlara katılım belgesi verildi.