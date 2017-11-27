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27 Kasım 2017 20:27

Rize’de kızının öldüğü kazada anne de hayatını kaybetti

Rize’nin İyidere ilçesinde 5 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği kazada, hastaneye kaldırılan anne de yaşamını yitirdi.

Rize’de kızının öldüğü kazada anne de hayatını kaybetti

27 Kasım 2017 20:27


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Trabzon istikametinden Rize istikametine giden Yeter Aydın (29) yönetimindeki 53 AT 825 plakalı otomobil, İyidere ilçesi yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı şeritten gelen Cemil Aktaş yönetimindeki 34 KL 2269 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 yaşındaki Eylül Cemre Koç hayatını kaybederken, sürücü anne Yeter Aydın ile kızı Gülsü Koç (14) ve Behlul Emre Koç (8) yaralandı. Rize Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yeter Aydın da hayatını kaybetti. Aydın’ın cenazesinin yarın Giresun’un Eynesil ilçesinde aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.




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