Rize'de kredi kartı dolandırıcılığı çetesi üyesi bir kişi yakalandı

Başkalarına ait banka ve kredi kartı şifrelerini kırarak alış veriş yapan ve bunları paraya çeviren İstanbul merkezli çetenin bir mensubu Rize'de yakalandı.

İnternet üzerinden ICQ isimli programdan tanıştığı kişilerle iletişime geçen A.İ.F isimli şahıs aldığı malları satarken sahte kimlik kartı kullanınca yakalanarak gözaltına alındı.

Üzerinde ve evinde yapılan aramada 3 adet cep telefonu,3 bin 850 TL,2 adet tam altın, 1 adet tablet, 1 bilgisayar ana kartı ve 1 adet sahte kimlik kartı ele geçirildi. A.İ.F. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Rizeli Vatandaşımızı dolandıran ya da dolandırmayı planlayan oluşum ve çetelere yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.