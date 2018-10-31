Rize'de kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kuzenler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Ardeşen ilçesinde 20 yaşındaki Doğancan Dedecan ile kuzeni Sercan Barış Dedecan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Sercan Barış Dedecan, kuzenini bıçaklayarak yaraladı. Kuzeni tarafından yaralanan Doğancan Dedecan, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kavganın ardından kaçan zanlı, polis tarafından yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sercan Barış Dedecan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.