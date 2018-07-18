Rize’de mobilya mağazası açılışı

Üç yıldız Turizm şirketi bünyesinde hizmete sunulan yeni mağazalar, Türkiye’nin köklü ve seçkin mobilya markalarını Rizeli vatandaşlarla buluşturdu.

Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi Liman Caddesinde hizmete açılan mobilya mağazası açılışına Rize Valisi Erdoğan Bektaş, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Pazar Kaymakamı Hamza Özbilgi, Belediye Başkanı Ahmet Basa, Trabzon Ak Parti İl Başkanı Haydar Revi, Üçyıldız Turizm şirketi yönetim kurulu ve MOBİAD Başkanı Alper Bektaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış öncesi konuşan Doğtaş Kelebek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Doğtaş’ın 46 yıllık, Kelebek Mobilyanın ise 83 yıllık geçmişi olduğunu belirterek, “Markalarımız 2017 yılında yüzde 50 büyüyerek zirveyi zorladı. Şirketimizde mağazalarımızla birlikte 10 bin kişiye istihdam vermekteyiz. Dünya çapında Doğtaş’ın 210 satış noktası bulunmaktadır. Kelebek Mobilyanın ise 150 mobilya mağazası 50 tane de mutfak mağazası olmak üzere hizmet veriyoruz. Sektöre 410 mağazamızla hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri dualar eşliğinde kurdeleyi keserek mağazanın açılışını gerçekleşti.