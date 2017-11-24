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24 Kasım 2017 13:43

Rize’de Öğretmenler Günü’nde öğrenciler türkü söyledi, öğretmenler uyudu

Rize’de İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde bugün düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğinde öğrencilerin seslendirdiği türküler öğretmenlerin uykusunu getirdi.

Rize’de Öğretmenler Günü’nde öğrenciler türkü söyledi, öğretmenler uyudu

24 Kasım 2017 13:43


Etkinliğe Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Programda bir konuşma yapan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, “Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. İlk etapta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimiz ile görevleri başında şehit edilen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı bir yaşam temenni ediyor ve tüm öğretmenlerimize başarılı bir eğitim çalışması temenni ediyorum” dedi.


Programda öğrenciler tarafından seslendirilen "Ben denizde bir gemi" isimli Karadeniz ezgileri eşliğinde bazı öğretmenlerin uyudukları gözlendi. O anlar kameralara takıldı.




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