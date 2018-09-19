Rize'de öğretmenler okul duvarlarını boyadı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca Köyü İTO Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ İlkokulunda görev yapan öğretmenler daha temiz bir ortamda eğitim vermek için 13 derslikli okulun duvarlarını boyadılar.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ İlkokulunda görevli öğretmenler, eğitim- öğretim yılı başında boyanamayan okulun iç ve dış duvarlarını İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün sunduğu destekle boyayarak eğitime hazır hale getirdiler.

Okul Müdürü Nizamettin Yılnaz, öğretmenlerin daha temiz bir ortamda eğitim hizmeti vermek için fedakarlık örneği sergileyerek okulu boyadığını söyledi. Okulda boyaya ihtiyaç duyulduğu için öğretmenlerle çalışma başlattıklarını belirten Yılnaz, "Okulumuz tatil döneminde boyanamadı. Bu ihtiyaç üzerine 200 kilo boya temin ettik. Görevli bütün öğretmenlerimizle 3 gün boyunca okulun iç ve dış cephe duvarlarını boyadık. Öğrencilerimizin daha temiz ve sağlıklı sınıflarda eğitim görmesi için öğretmen arkadaşlarımız ile iç ve dış duvarları boyadık. Çalışmanın ardından okul güzel bir görünüme kavuştu. Böylece hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz mutlu oldu” dedi.