İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde düzenlenen belge verme törenine kursiyerlerin yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program daha sonra kursiyerlerin konuşması ile devam etti. Daha sonra bir başka kursiyerin okuduğu şiirle devam eden programda konuşan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül "Bizler her yerde her zaman herkes için eğitimin söz konusu olabileceğine inanan insanlarız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı olarak başlatmış olduğumuz okuma yazma seferberliği çağrısına vatandaşlarımız da karşılık verdi" dedi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş ise yaptığı konuşmada “Doğrusu okuma yazma seferberliğinde Türkiye’de birinci olmak veya üçüncü olmak iyi bir şey midir bilemiyorum. Çünkü bu dereceler bir şeyi daha gösteriyor bu şehirde okuma yazma bilemeyenlerin sayısı epey bir fazlaymış. Biz bin 600 kursiyerimize ulaştık. Gerçekten çok büyük bir rakam. Bizim çok ciddi bir seferberliğe ihtiyacımız varmış. İyi ki bu seferberlik başlatıldı” ifadelerini kullanarak okuma yazmanın önemine vurgu yaptı.

İlahiler ve halk türküleri ile devam eden programın devamında Rize Halk Eğitim Müdürlüğü’nün halk oyunları ekibi gerçekleştirdikleri gösteri ile beğeni topladı.

Gösterilerin sonrasında belge almaya hak kazanan bin 600 kursiyerin temsilcisi cüppe giyen 38 kursiyer kadına protokol üyeleri tarafından belgeleri dağıtıldı. Belgelerini alan kursiyerler hatıra fotoğrafı çekiminin ardından 10’dan geriye doğru sayarak başlarına taktıkları kepleri havaya attılar.