Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 08:49

Rize’de ‘’Okumak Yaşamaktır’’ adlı e-twinning projesi başlatıldı

Rize’nin Çayeli ilçesinde öğrenciler ‘’Okumak Yaşamaktır’’ projesi kapsamında ilçe meydanında kitap okudu.

Rize’de ‘’Okumak Yaşamaktır’’ adlı e-twinning projesi başlatıldı

16 Mayıs 2018 08:49


Rize’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle, kuruculuğunu Çayeli İshakoğlu İlkokulunun üstlendiği, Türkiye’den 81 ilin yurtdışında ise 16 ülkenin ortağı olduğu “Okumak Yaşamaktır” adlı e-twinning projesi başlatıldı.


Projeye katılan 250 öğrenci Çayeli ilçe meydanında okuma etkinliği düzenledi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Oğuz Şenlik, protokol üyeleri, veliler ve vatandaşlar da katıldı. Öğrenciler etkinlik sonrası pankartlarla ve sloganlarla kaymakamlık binası önüne yürüdü. Etkinlikte açıklama yapan İshakoğlu İlkokulu Müdürü Uğur Köse, geleceğin okuyan, sorgulayan nesillerin üzerine inşa edileceğini ifade etti. Yaptıkları çalışmalarla okuma konusunda farkındalık oluşturmayı hedef edindiklerini belirtti.


Öte yandan “Okumak Yaşamaktır” adlı e-twinning proje tanıtımı 28 Mayıs tarihinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde yapılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç