Rize’de ‘’Okumak Yaşamaktır’’ adlı e-twinning projesi başlatıldı

Rize’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle, kuruculuğunu Çayeli İshakoğlu İlkokulunun üstlendiği, Türkiye’den 81 ilin yurtdışında ise 16 ülkenin ortağı olduğu “Okumak Yaşamaktır” adlı e-twinning projesi başlatıldı.

Projeye katılan 250 öğrenci Çayeli ilçe meydanında okuma etkinliği düzenledi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Oğuz Şenlik, protokol üyeleri, veliler ve vatandaşlar da katıldı. Öğrenciler etkinlik sonrası pankartlarla ve sloganlarla kaymakamlık binası önüne yürüdü. Etkinlikte açıklama yapan İshakoğlu İlkokulu Müdürü Uğur Köse, geleceğin okuyan, sorgulayan nesillerin üzerine inşa edileceğini ifade etti. Yaptıkları çalışmalarla okuma konusunda farkındalık oluşturmayı hedef edindiklerini belirtti.

Öte yandan “Okumak Yaşamaktır” adlı e-twinning proje tanıtımı 28 Mayıs tarihinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde yapılacak.