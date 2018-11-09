Rize'de "Organ Bağışı Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Öncelikle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağış Birimi tarafından Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezinin de katılımıyla Organ Bağışı Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda organ bağışının tıbbi boyutunun yanı sıra dini boyutuna ilişkinde sunumlar yapıldı. Organ Bağışı adlı tiyatro gösterisi ile zenginleştirilen sempozyumda daha önce nakil olarak sağlığına kavuşan ve organ nakli bekleyen kişilerin röportajları yayınlandı.

Ayrıca “3-9 Kasım Organ Bağış Haftası” münasebetiyle Tuzcuoğlu Memişağa Parkında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağış Birimi tarafından, halkı bilinçlendirmek amaçlı stant açıldı. Stantta sağlık çalışanları tarafından organ bağışı hakkında bilgilendirme yapılırken, bağışta bulunmak isteyen vatandaşlardan da organ bağışı alındı. Hafta kapsamında yine tüm hastanelerin Organ Bağış Birimleri tarafından stant açılarak bulundukları hastane bünyesinde çalışmalar gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezinde il dışından gelen katılımcılara 2 gurup halinde, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Başar Erdivanlı ve Rize Devlet Hastanesinde görev yapan Uzm. Dr. Mustafa Sakın tarafından organ bağışı hakkında eğitim verildi.