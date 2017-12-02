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02 Aralık 2017 21:46

Rize’de otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Rize’de otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

02 Aralık 2017 21:46


Edinilen bilgiye göre, Selim Can yönetimindeki 06 GD 6161 plakalı özel otomobil, Ayder Yaylası dönüşünde henüz belirlenemeyen bir nedenle Fırtına Deresi’ne uçtu. Araçta bulunanlardan Alpaslan Sefa Sadıklar dere sularına kapılarak hayatını kaybederken, sürücü Selim Can ile beraberlerindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar Rize’deki hastanelerde tedavi altına alınırken, Sadıklar’ın cesedi jandarma ve sağlık ekipleri tarafından dereden çıkarılarak otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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