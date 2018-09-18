Rize'de 'Pepeçura' zamanı

Karadeniz Bölgesinde yetişen kokulu siyah üzümlerden yapılan ve 'üzüm muhallebisi' olarak bilinen 'Pepeçura' isimli tatlı görüntüsü ve tadı ile yörede çok seviliyor

Pepeçura veya Pepeçi olarak bilinen ve üzümün kabuğuyla kaynatılmasından meydana gelen tatlı son zamanlarda Rize ve ilçelerinde bölge insanının vazgeçilmez tatlısı haline geldi. Her yılın yaz aylarının sonundan itibaren yapımına başlanan pepeçura tatlısı Rize'de bazı pastanelerde de servis ediliyor.

Pepeçura tatlısının Rize'ye has bir tatlı olduğunu ve bölgeye gelen turistlerin dikkatini çektiği ifade eden Songül Kandemir, Rize bölgesinde bu tatlının yoğun rağbet gördüğünü söyledi. Kandemir, tatlının yapımını ise şöyle tarif etti:

"İlk etapta Rize'ye has olan kokulu üzümlerimizden toplarız. Üzerinde bulunan yabancı maddelerden ve yapraklardan arındırdıktan sonra bir kabın içerisine koyarak ellerimizle ezeriz. İçinde tane kalmayacak şekilde ezdikten sonra, üzüm saplarıyla beraber kendi şırası ile onları pişiririz. Üzümler rengini ve kokusunu suya verdikten sonra ayrı bir kaba alırız. Soğumasının ardından devreye mısır unu girer. Göz kararı ile mısır unu ekleyerek çırpmaya başlarız. Eklediğimiz mısır unlu şıramızı ocağın üzerine koyar, kaynayana kadar karıştırarak pişiririz. Pişirmenin ardında da servis tabaklarına koyarız ve soğuturuz.''

Şıraların kaynatımından sonra dondurucu dolaplarda saklanılabildiğini ve kış aylarında mısır unu eklenerek pişirilebildiğini ifade eden Kandemir, servise hazır tatlının üzeri zevke göre fındık ile süslenebildiğini belirtti.