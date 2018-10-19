Rize'de polisin şüphelendiği şahıs dolandırıcı çıktı

Vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve ülke genelinde gittikleri yerlerde birçok kişiyi dolandırmayı başaran çete Rize'de polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Rize'de ikamet eden N.O. isimli kadını kendilerine kurban olarak seçen dolandırıcılar, kadının banka hesaplarının terör örgütünce ele geçirildiği yalanı ile evde bulunan altın ve paraları gelecek olan sözde sivil polislere teslim etmesi yönünde ikna etmeye çalıştı. Şahıslara inanan kadın, 500 bin TL üzerinde değeri olan ziynet eşyası ve dövizi teslim etti.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Müftü Mahallesi ve çevresinde yaptığı devriye hizmetleri esnasında, Kırşehir plakalı araç ve içerisindeki şahısların şüpheli hareket ve davranışlarda bulunduklarının fark edilmesi üzerine bahse konu araç ve şahıslar takibe alındı. Şüpheli şahıslardan M.K'nın araçtan inerek elindeki poşetle bir binaya girmesi üzerine şahıs durduruldu. Kimlik kontrolü ve üst aramasında N.O'dan telefonla dolandırmak suretiyle alınan 500 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve dövizin ele geçirilmesi üzerine, M.K. ile araçta bekleyen suç ortağı S.A. isimli kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen M.K. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Rizeli vatandaşlarımızı dolandırmayı planlayan oluşum ve çetelere yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kendisini polis, asker, savcı ya da herhangi başka bir kamu görevlisi sıfatıyla tanıtarak vatandaşlarımızı arayan ve kendilerinden para, altın talep eden hiç kimseye itibar edilmemesini ve bu gibi bir durumla karşılaşılması halinde derhal '155 Polis İmdat' hattına haber verilmesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.