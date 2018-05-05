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05 Mayıs 2018 11:02

Rize’de riskli alanlar güvenli hale getirildi

Engebeli coğrafi yapıya sahip ve yoğun yağış alan Rize’de olası heyelanların önüne geçebilmek için Rize Belediyesi tarafından 4 yılda yaklaşık 7 Milyon TL’lik taş ve perde duvar çalışması yapıldı.

Rize’de riskli alanlar güvenli hale getirildi

05 Mayıs 2018 11:02


Rize Belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerde riskli bölgelerde vatandaşların ve muhtarların talepleri değerlendirmeye alınarak yapılan çalışmalar kapsamında 36 ayrı mahallede çökme tehlikesi olan yollarda ve kopma riski altında olan arazi kenarlarında duvar çalışmaları yapılarak güvence altına alındı.


Vatandaşların aktif kullanımında olan güzergahlarda tehlike arz eden noktalara yönelik başlatılan alanlarda 2014-2015-2016-2017 yılı olmak üzere 4 yıl içerisinde yaklaşık 40 bin metre taş duvar, 10 bin 500 metre perde duvar çalışması yapıldı.


Taş ve Perde duvar çalışmaları kapsamında Rize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde yapılmak üzere 22 ayrı mahallede bulunan riskli alanların taş duvar ihale sözleşmesi yapıldı.




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